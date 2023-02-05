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Факти / Україна
Ілля Нежигай |
Перший танк Leopard 2 вилетів до України та Одеса без світла: що відбувається на 347-й день війни (онлайн)

Перший танк Leopard 2 вилетів до України та Одеса без світла: що відбувається на 347-й день війни (онлайн)

З російського полону РФ вдалося повернути ще 116 українських захисників. Стан їх здоров’я – незадовільний, вони знаходяться в лікарні.

Президент Зеленський позбавив громадянства України  низку політиків часів Януковича.

Через аварії на підстанціях Укренерго Одеса та частина районів області залишаються без світла, у місто звозять генератори з усієї країни.

Канада направила літаком в Україну перший танк Leopard 2.

Своєю чергою уряд Португалії підтвердив відправлення танків Leopard 2 в Україну.

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00:28 - 05 лютого

У Міністерстві оборони України показали, чим російські загарбники намагалися відбиватися від ударів з реактивних артилерійських систем HIMARS, які використовують воїни ЗСУ.

– Це військовий кутниковий відбивач. Вся територія біля Херсонського мосту була вкрита десятками таких російських відбивачів. Ворог намагався використати цей анахронізм, щоб захиститися від… HIMARS, – поділився очільник Міноборони Олексій Резніков.

На думку Олексія Резнікова, це повномасштабна війна вільного майбутнього (Україна) проти тоталітарного минулого (Російська Федерація).

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