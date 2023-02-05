Загалом за час повномасштабної війни до України повернулись 1762 бійців з російського полону.

Крім військових, Україна повернула 16 дітей, примусово вивезених окупантами до РФ та Криму, яких погрожували віддати на всиновлення.

Збройні сили України впроваджують систему Delta, яка дозволить більше знати про ворога.