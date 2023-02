У Міністерстві оборони України показали, чим російські загарбники намагалися відбиватися від ударів з реактивних артилерійських систем HIMARS, які використовують воїни ЗСУ.

На думку Олексія Резнікова, це повномасштабна війна вільного майбутнього (Україна) проти тоталітарного минулого (Російська Федерація).

This is a military corner reflector. The entire area near the Kherson bridge was covered with dozens of such russian reflectors. The enemy tried to use this anachronism to protect themselves from… HIMARS

Indeed, this is a war of the free future against the totalitarian past. pic.twitter.com/ZpgapiASRH

— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) February 4, 2023