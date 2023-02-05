Перший танк Leopard 2 вилетів до України та Одеса без світла: що відбувається на 347-й день війни (онлайн)
З російського полону РФ вдалося повернути ще 116 українських захисників. Стан їх здоров’я – незадовільний, вони знаходяться в лікарні.
Президент Зеленський позбавив громадянства України низку політиків часів Януковича.
Через аварії на підстанціях Укренерго Одеса та частина районів області залишаються без світла, у місто звозять генератори з усієї країни.
Канада направила літаком в Україну перший танк Leopard 2.
Своєю чергою уряд Португалії підтвердив відправлення танків Leopard 2 в Україну.
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