На початку війни Путін пообіцяв мені не вбивати Зеленського – експрем’єр Ізраїлю

Колишній прем’єр-міністр Ізраїлю Нафталі Беннет заявив, що на початку повномасштабного вторгнення російський диктатор Володимир Путін пообіцяв йому не вбивати президента України Володимира Зеленського.

Про це пише The Times of Israel з посиланням на інтерв’ю Беннета.

Зазначено, що 5 березня 2022 року Беннет здійснив візит до Москви, щоб спробувати досягнути миру між РФ та Україною.

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– Я знав, що Зеленський перебуває під загрозою, у бункері… Я сказав Путіну: “Ти збираєшся вбити Зеленського?”. Він сказав: “Я не вбиватиму Зеленського”, – розповів Беннет.

Він уточнив, що попросив Путіна дати слово не вбивати президента України, на що диктатор ще раз повторив, що не вбиватиме.

Експрем’єр Ізраїлю заявив, що після розмови зателефонував Зеленському і повідомив, що вбивство йому нібито не загрожує.

Потім, за словами Беннета, Зеленський вийшов з бункера, зробив селфі у своєму кабінеті та зняв відео, де сказав, що не боїться.

У березні 2022 року в одному з інтерв’ю радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявляв, що спроб замахів на життя президента Володимира Зеленського було вже більше десяти.

Видання Independent 17 січня 2023 року писало, що президент України Володимир Зеленський пережив понад 12 окремих замахів на його життя з боку російських сил із початку війни у лютому 2022 року.

Джерело: The Times of Israel