Лютий, 05 в 13:19

Допомога в озброєнні України, щоб вона могла захистити себе від агресії Росії, це найшвидший шлях до досягнення миру.

Про це заявив міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі у статті Times of Malta.

Він зазначив, що президент Росії Володимир Путін, як і всі авторитарні правителі, реагує лише на силу своїх супротивників.

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– У грудні минулого року він (Путін – Ред.) відкинув мирний план Володимира Зеленського із 10 пунктів. Ось чому Велика Британія та друзі України роблять все можливе, щоб Україна досягла успіху на полі бою. І саме тому я радий, що Німеччина та США приєднуються до Британії у відправленні танків українцям. Надати українцям інструменти, необхідні для завершення роботи, – це найшвидший і навіть єдиний шлях до миру, – заявив Клеверлі.

Очікується, що тема війни в Україні домінуватиме у переговорах між Великою Британією та Мальтою, членом Європейського Союзу.

Раніше прем’єр-міністр Британії Ріші Сунак заявив, що Лондон працює над тим, щоб військова допомога Україні якомога швидше прибула на фронт.