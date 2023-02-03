Лютий, 03 в 19:05

Євросоюз планує постачати до українських електромереж 2 гігавати електричної енергії, щоб забезпечити державу.

Про це на брифінгу за підсумками саміту Україна-ЄС заявила очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

– На початку війни, коли ми швидко об’єднали свої електромережі, в рекордні строки, саме Україна експортувала електроенергію Європейському Союзу. Зараз ситуація обернулась іншим чином, і Україні потрібна електроенергія. Тому ми будемо поставляти 2 ГВт електроенергії, які вам необхідні. Ми виступаємо єдиним енергетичним співтовариством, і саме в цьому проявляється та солідарність, яку ми хочемо продемонструвати, – сказала вона.

Нагадаємо, президентка Єврокомісії за підсумками саміту також повідомила, що за планом Швидкого відновлення Україна отримає перший мільярд євро на відновлення руйнувань через російсько-українську війну.

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Крім того, фон дер Ляєн анонсувала десятий пакет санкції Євросоюзу проти Росії, обсяг яких складе €10 млрд.

Своєю чергою голова Європейської ради Шарль Мішель заявив, що вступ України в Європейський Союз протягом двох років є реальним, якщо українська влада та суспільство збережуть ті наміри, які є сьогодні.

Джерело: Ursula von der Leyen