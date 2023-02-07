Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна

Ситуація зі світлом в Одесі покращується, жителі отримують електрику до 5 годин на день – Шмигаль

Анастасія Гевко, редакторка стрічки
Ситуація зі світлом в Одесі покращується, жителі отримують електрику до 5 годин на день – Шмигаль
Фото: Pexels

В Одесі потроху покращується ситуація зі світлом, що виникла після аварії на підстанції – наразі жителі почали отримувати електрику по 4-5 годин на добу. 

Про це під час засідання Кабінету міністрів повідомив прем’єр Денис Шмигаль. 

– Критична інфраструктура заживлена. У людей є тепло і вода. Ремонтні роботи тривають 24 на 7. Завдяки цьому принаймні 4-5 годин на день у людей має бути світло. Робимо все можливе, аби покращити ситуацію, але будемо відверті, що пошкодження дуже серйозні, – розповів прем’єр.

Він додав, що в місто завезли понад 80 потужних генераторів і їх підвезення триває. Крім того, в місті та області працює розгалужена мережа Пунктів незламності. 

Зараз дивляться

Повідомляється, що рішенням Кабміну сьогодні виділяють з резервного фонду держбюджету 30 млн грн для Одеської ОВА – ці гроші мають піти на закупівлю пального для генераторів. 

Шмигаль вважає, що це дозволить тримати критичну інфраструктуру в робочому стані до завершення ремонтів. 

Тим часом міністр енергетики та керівник Укренерго тримають ситуацію на особистому контролі, вони продовжать звітувати про перебіг ремонтів. 

Раніше повідомлялось, що в Одесі оновили графіки відключення електрики та скоротили час без світла. 

Укренерго повідомляє, що ситуація в Одесі може стати кращою вже з 10 лютого. 

Читайте
Ситуація зі світлом в Одесі стабілізується орієнтовно 10 лютого – Кудрицький

Джерело: Урядовий портал
Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка