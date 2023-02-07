Лютий, 07 в 17:56

В Одесі потроху покращується ситуація зі світлом, що виникла після аварії на підстанції – наразі жителі почали отримувати електрику по 4-5 годин на добу.

Про це під час засідання Кабінету міністрів повідомив прем’єр Денис Шмигаль.

– Критична інфраструктура заживлена. У людей є тепло і вода. Ремонтні роботи тривають 24 на 7. Завдяки цьому принаймні 4-5 годин на день у людей має бути світло. Робимо все можливе, аби покращити ситуацію, але будемо відверті, що пошкодження дуже серйозні, – розповів прем’єр.

Він додав, що в місто завезли понад 80 потужних генераторів і їх підвезення триває. Крім того, в місті та області працює розгалужена мережа Пунктів незламності.

Зараз дивляться Повідомляється, що рішенням Кабміну сьогодні виділяють з резервного фонду держбюджету 30 млн грн для Одеської ОВА – ці гроші мають піти на закупівлю пального для генераторів. Шмигаль вважає, що це дозволить тримати критичну інфраструктуру в робочому стані до завершення ремонтів. Тим часом міністр енергетики та керівник Укренерго тримають ситуацію на особистому контролі, вони продовжать звітувати про перебіг ремонтів. Раніше повідомлялось, що в Одесі оновили графіки відключення електрики та скоротили час без світла. Укренерго повідомляє, що ситуація в Одесі може стати кращою вже з 10 лютого. Читайте Ситуація зі світлом в Одесі стабілізується орієнтовно 10 лютого – Кудрицький

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