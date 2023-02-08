РФ навряд чи намагатиметься штурмувати річку Дніпро – британська розвідка

Лютий, 08 в 10:29

Розвідка Міноборони Великої Британії має сумніви, що армія РФ спробує штурмувати річку Дніпро.

На переконання представників британського оборонного відомства, це був би надзвичайно складний крок для Росії, що вартував би їй надто дорого.

Британські розвідники нагадують: після того як Росія відвела свої війська із західного берега Дніпра в листопаді 2022 року, на складній мережі островів та водних шляхів у дельті Дніпра точилися бої та працювала розвідка.

Зараз дивляться – Російські війська майже напевно використовували малі човни, щоб спробувати зберегти присутність на ключових островах. Збройні сили України тим часом неодноразово успішно залучали далекобійну артилерію для нейтралізації російських аванпостів, – зазначають у розвідці Міноборони Великої Британії. Британські розвідники не виключають, що обидві сторони могли розгорнути невеликі групи на Кінбурнській косі. У Міноборони Великої Британії вважають, що і ЗСУ, і армія РФ, імовірно, прагнуть зберегти присутність у цих районах, щоб контролювати доступ до стратегічно важливої річки та мати змогу запобігти будь-яким спробам іншої сторони розпочати великий штурм через неї. Повномасштабна війна в Україні триває вже 350-ту добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні. Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV. Джерело: Ministry of Defence Фото: Миколаївська обласна рада

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