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Факти / Україна

Над Одещиною ППО збило 30 російських ракет – ОВА

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
Робота ППО в Одеській області 9 жовтня 2022

10 лютого Росія атакувала Україну з літаків стратегічної авіації та морських носіїв крилатих ракет. ППО збило над регіоном 30 ракет.

Про це повідомив голова Одеської ОВА Максим Марченко.

– Противник здійснив масований ракетний удар по території України з літаків стратегічної авіації та морських носіїв крилатих ракет. Як завжди підрозділи протиповітряної оборони Одещини відпрацювали на відмінно та збили над регіоном тринадцять ракет! Дякую героям-захисникам неба Одещини, ви найкращі! Слава Україні! – повідомляє він.

Нагадаємо, що сьогодні зранку Росія завдала чергового масованого удару по Україні. Наразі є влучання в енергооб’єкти у Харкові та у Хмельницькій області.

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Фото: скріншот із відео

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