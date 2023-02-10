Над Одещиною ППО збило 30 російських ракет – ОВА

Лютий, 10 в 12:44

10 лютого Росія атакувала Україну з літаків стратегічної авіації та морських носіїв крилатих ракет. ППО збило над регіоном 30 ракет.

Про це повідомив голова Одеської ОВА Максим Марченко.

– Противник здійснив масований ракетний удар по території України з літаків стратегічної авіації та морських носіїв крилатих ракет. Як завжди підрозділи протиповітряної оборони Одещини відпрацювали на відмінно та збили над регіоном тринадцять ракет! Дякую героям-захисникам неба Одещини, ви найкращі! Слава Україні! – повідомляє він.

Нагадаємо, що сьогодні зранку Росія завдала чергового масованого удару по Україні. Наразі є влучання в енергооб’єкти у Харкові та у Хмельницькій області.

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Фото: скріншот із відео