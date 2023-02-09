Лютий, 08 в 22:22

Росія затягує процес обміну полоненими пояснюючи це нібито родичами деяких військовополонених, які просять не повертати їх назад до України.

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

– Нова вигадка російської сторони задля затягування процесу повернення військовослужбовців з полону. У середу Уповноважена з прав людини РФ Тетяна Москалькова заявила, що до неї звертаються матері й дружини українських військовополонених, які потрапили у полон з проханням, не повертати їх додому, – написав він.

Дмитро Лубінець додав, що Україна мала декілька випадків, коли російські мобілізовані військові, узяті в полон військовими з ЗСУ, відмовлялися йти на обмін та просили залишитися на підконтрольній Києву території.

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Водночас окремі російські солдати потрапляли у полон двічі, заявив Лубінець. Він навів, що такими окупантами є, наприклад, Олександр Фоменко з Таганрога чи Руслан Вяльшин.

При цьому український омбудсмен наголосив, що Україна дотримується Женевських конвенцій, на відміну від Російської Федерації, яка регулярно порушує норми міжнародного права.

Раніше Дмитро Лубінець казав, що на території Росії знаходиться 800 тяжко поранених українських військових.