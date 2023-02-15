Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна

Через заплановані ремонтні роботи дефіцит електроенергії може повернутись – ДТЕК

Бедрак Вікторія, редакторка стрічки
електроенергія
Фото: Depositphotos

Заплановані ремонтні роботи на певних блоках атомної та теплової генерації, а також завершення паводку можуть призвести до повернення дефіциту електроенергії.

Про це повідомив виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук в етері телемарафону.

– Ситуація в енергосистемі покращилася через низку факторів, але її не можна назвати стабільною, тому що вже через деякий час у нас заплановано регламентні роботи на деяких блоках атомної та теплової генерації, закінчиться паводок, тому ситуація змінюватиметься, і можливо, знову виникатиме дефіцит ресурсу, – сказав він.

За його словами, факторами відсутності дефіциту електроенергії, що фіксується останні чотири дні, є потепління, збільшення виробництва відновлювальної енергетики, запуск блоків атомної та відновлення блоків теплової генерації, паводок, а також імпорт електроенергії з ЄС.

Зараз дивляться

– У результаті у нас збалансованість в енергосистемі. Така ситуація триватиме, доки буде комбінація цих компонентів. Чи є ситуація стабільною? Ні. Треба працювати далі для того, щоб її покращувати, – додав виконавчий директор ДТЕК.

Він нагадав, що 75% теплової генерації пошкоджено або зруйновано ворожими обстрілами, і над їх відновленням триває робота.

Читайте
Дефіцит потужності в енергосистемі відсутній вже четверту добу поспіль – Укренерго

Джерело: телемарафон

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка