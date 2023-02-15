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Факти / Україна
Ілля Нежигай |
Підсумки Рамштайну та бої навколо Вугледара: що відбувається на 357-й день війни (онлайн)

Підсумки Рамштайну та бої навколо Вугледара: що відбувається на 357-й день війни (онлайн)

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що задоволений підсумками дев’ятого Рамштайну, а глава Пентагону Ллойд Остін гарантував підтримку контрнаступу ЗСУ навесні;

Окупанти накопичують біля кордонів з Україною авіацію, оскільки її сухопутні сили виснажені, пише Financial Times;

МЗС Польщі звільнив усіх дипломатів, що були випускниками московського державного інституту міжнародних відносин;

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00:38 - 15 лютого

Дослідники з Інституту вивчення війни (ISW) опублікували актуальну карту бойових дій на території України.

Відповідний допис ISW зробили у Twitter 15 лютого.

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