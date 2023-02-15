Підсумки Рамштайну та бої навколо Вугледара: що відбувається на 357-й день війни (онлайн)
Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що задоволений підсумками дев’ятого Рамштайну, а глава Пентагону Ллойд Остін гарантував підтримку контрнаступу ЗСУ навесні;
Окупанти накопичують біля кордонів з Україною авіацію, оскільки її сухопутні сили виснажені, пише Financial Times;
МЗС Польщі звільнив усіх дипломатів, що були випускниками московського державного інституту міжнародних відносин;
Головне управління розвідки співпрацює із людьми з оточення президента РФ Володимира Путіна та найвищих ешелонів кремля, заявив представник розвідки Андрій Черняк;
Вищий антикорупційний суд очолила суддя Віра Михайленко.
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