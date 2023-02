Дослідники з Інституту вивчення війни (ISW) опублікували актуальну карту бойових дій на території України.

Відповідний допис ISW зробили у Twitter 15 лютого.

Here are today's control-of-terrain maps for #Russia's invasion of #Ukraine from @TheStudyofWar and @criticalthreats

Click here to see our interactive map, updated daily: https://t.co/tXBburjuul pic.twitter.com/q7bu2cvXDU

— ISW (@TheStudyofWar) February 14, 2023