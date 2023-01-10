Мін’юст подав позов до ВАКС про стягнення активів російського олігарха Дерипаски

Січень, 10 в 12:23

Міністерство юстиції України зібрало доказову базу для звернення до Вищого антикорупційного суду (ВАКС) з позовом щодо стягнення у дохід держави активів російського олігарха Олега Дерипаски, наближеного до кремлівського диктатора Володимира Путіна.

Заступниця міністра юстиції Ірина Мудра нагадала, що проти Дерипаски, який підтримує путінський режим та отримує вигоду від виробництва бронетехніки, яка застосовується РФ у війні проти України, запроваджено санкції як Україною, так і США, ЄС, Великою Британією, Польщею, Швейцарією, Австралією та Новою Зеландією.

За даними Мін’юсту, Олег Дерипаска – російський мільярдер, який контролює або володіє значними частками груп компаній Русал, Базовий елемент та Ен+ груп.

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Під час збирання доказової бази встановлено, що група металургійних заводів Об’єднана компанія Русал постачає алюмінієву продукцію російським підприємствам оборонного комплексу, які виробляють для потреб ЗС РФ військову техніку, зброю та боєприпаси. Частину цієї продукції виготовляють із сировини українського походження, а саме виробництва ТОВ Миколаївський глиноземний завод.

Тобто Дерипаска через групи пов’язаних компаній володіє значними активами в Україні, зокрема і Миколаївським глиноземним заводом.

У цьому переліку також: ТОВ Глухівський кар’єр кварцитів, ПрАТ Хустський кар’єр, ПрАТ Жежелівський кар’єр, ТОВ Гуардон України, ТОВ Компанія Алюміній України, ТОВ Сервісний центр Металург, ТОВ ЧАС ІТ, ТОВ Охорона МГЗ, ТОВ Центр обліку Миколаїв, Миколаївський благодійний фонд Центр соціальних програм, ТОВ Запоріжалюмінторг, АТ Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат, нежитлова нерухомість, техніка та інше майно.