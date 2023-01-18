Січень, 18 в 1:20

Україні необхідно від десяти батарей зенітно-ракетних комплексів Patriot, щоб збивати російські зенітні ракети С-400.

Про це в інтерв’ю Уніан розповів військовий експерт Сергій Згурець.

Його запитали, що скільки комплексів Patriot потребує Україна, щоб збивати С-400.

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– Щодо кількості, то для прикриття столиці потрібно від двох батарей Patriot. А загалом для України було б оптимально розмістити від десяти батарей. Це – середня необхідна кількість для прикриття низки напрямків, на яких може існувати загроза використання росіянами ракет С-400 або інших подібних зразків, – сказав експерт.

Зазначимо, що до складу однієї батареї ЗРК Patriot входить радар, пункт управління та до восьми пускових установок, кожна з яких має по чотири ракети.

При цьому Згурець додав, що збивати дрони-камікадзе іранського виробництва, як, наприклад, Shahed-136, “не зовсім раціонально” збивати ракетами Patriot за декілька мільйонів.

Нагадаємо, 17 січня прем’єр Нідерландів Марк Рютте оголосив, що його держава передасть Україні ще один комплекс Patriot.

Сполучені Штати на початку січня 2023 року заявляли, що українські військові розпочнуть навчання з використання ЗРК Patriot наприкінці місяця. Згодом міністр оборони Олексій Резніков додав, що для того, щоб українські офіцери вміли користуватись ЗРК, знадобиться близько 10 тижнів.

Раніше речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що сучасним українським засобам протиповітряної оборони складно знищувати російські ракети С-400, оскільки вони мають високу швидкість, а ворог б’є цими ЗРК з прихованих позицій.