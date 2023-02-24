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Факти / Україна

Байден проведе віртуальну зустріч із лідерами G7 і Зеленським 24 лютого – Білий дім

Ілля Нежигай, редактор стрічки
Байден проведе віртуальну зустріч із лідерами G7 і Зеленським 24 лютого – Білий дім
Фото: Depositphotos

Президент США Джо Байден у п’ятницю, 24 лютого, проведе віртуальну зустріч із лідерами країн Великої сімки та президентом України Володимиром Зеленським.

Про це заявила прессекретарка Білого дому Карін Жан-П’єр, виступаючи перед журналістами 23 лютого.

Метою зустрічі буде “продовження координації наших зусиль щодо підтримки України та притягнення Росії до відповідальності за її війну”.

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– Рік тому ця група зібралася разом лише за кілька годин після того, як російські танки увійшли в Україну, щоб нав’язати Путіну та його поплічникам безпрецедентні витрати, – заявила вона.

За її словами, західні держави працювали разом, щоб гарантувати Україні безпеку, економічну та бюджетну, гуманітарну й енергетичну допомогу, якої потребувала країна.

Крім того, Жан-П’єр похвалила Японію, яка цього року головує в G7 і виділила додатково $5,5 млрд на економічну допомогу, назвавши цю країну “непохитним союзником” у зусиллях із надання допомоги Україні.

– Велика сімка стала якорем нашої сильної і єдиної відповіді Росії, – додав Жан-П’єр.

24 лютого лідери G7 планують обговорити, як їм продовжити підтримувати Україну та посилювати тиск на президента Росії Володимира Путіна і всіх тих, хто підтримує його агресію, сказала представниця Білого дому.

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Джерело: CNN
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