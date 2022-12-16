Грудень, 16 в 19:59

Грецький міністр оборони Ніколаос Панайотопулос повідомляє, що Афіни передумали, і тепер готові передати Україні грецькі зенітно-ракетні комплекси С-300. Умовою для такої передачі там називають розміщення американських ЗРК Patriot на Криті.

Про це пише місцеве видання Pronews.gr.

– Якщо США встановлять на острові (Крит) систему Patriot і після того, як вона буде інтегрована – з’єднана з національною системою протиповітряної оборони, то С-300 можна буде зняти. Така ж процедура застосовується до будь-якої іншої системи протиповітряної оборони російського виробництва, яку вони, можливо, захочуть направити в Україну, – повідомив Панайотопулос.

У виданні підкреслили, що ці слова можуть означати, що у разі надання американських засобів ППО Греція може також віддати Україні такі засоби ППО російського виробництва, як Тор-М1 та Оса-АКМ.

Зараз дивляться

Міністр оборони Греції, як зазначається, говорить не про купівлю Patriot, а лише про їхнє встановлення Штатами. Це означає, що системи ППО на Криті перебуватимуть під американським контролем.

Грецький прем’єр Кіріакос Міцотакіс у вересні стверджував, що його країна не відправлятиме Україні ЗРК С-300 російського виробництва, бо нібито не хоче послаблювати свою оборону.

Однак натомість Греція надала Україні свої старі БМП-1. На заміну вони отримали німецькі бронемашини Marder1A3.

У квітні Словаччина передала Україні дивізіон ППО С-300. Натомість вона отримала американську Patriot.

Джерело: Pronews.gr