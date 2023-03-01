Березень, 01 в 1:19

Після закінчення російсько-української війни за кордоном можуть залишитися від 860 тис. до 2,7 млн біженців з України, через що українська економіка може втратити ВВП від 2,55 до 7,71%.

Про це йдеться в дослідженні Центру економічної стратегії (ЦЕС).

– За нашими розрахунками, за кордоном можуть залишитися від 860 тис. до 2,7 млн українців, – йдеться в повідомленні.

У ЦЕС нагадали, що на кінець 2022 року за кордоном (не враховуючи РФ і Білорусь) перебуває 3,8-4,7 млн біженців з України, а ще близько 1,5 млн – у Росії.

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– Є ризик, що ще 100–200 тис. виїде до кінця зими 2022-23 рр. через проблеми із енергопостачанням, – йдеться у повідомленні.

Дослідники провели кластерний аналіз, завдяки чому виділили чотири групи біженців та окреслили їхні портрети:

Перша група – це “класичні біженці”: переважно жінки середнього віку з дітьми, які виїхали до Польщі.

Друга група – це квазітрудові мігранти, що виїхали за кордон не лише через війну, а й для роботи.

Третя група – професіонали, люди, які частіше за інші групи працюють за спеціальністю та менше готові працювати не за нею.

Четверта група – люди із зони бойових дій: це українці, які найбільше постраждали від війни.

Дослідники вважають, що для того, щоб українцям було куди повертатись, потрібно “швидко відбудувати зруйновані регіони”.

– При цьому, слід уникати помилок, яких допускалися під час післявоєнної відбудови в інших країнах: треба відновлювати не лише житлові будинки, а й інфраструктуру, узгоджувати, хто відповідає за відбудову кожного об’єкта, щоб різні організації не дублювали функції один одного, а також запровадити контроль за використання коштів, щоб уникнути корупції, – йдеться у повідомленні.

Згідно з дослідженням, переважна більшість українців, що перебувають за кордоном, – це жінки 35-49 років та діти. Найбільше біженців виїхало до Польщі, Німеччини, Чехії та Італії.

Зазначається, що із Запорізької області виїхала майже чверть мешканців, а з Києва та Київської області – майже п’ята частина, тоді як із західних областей – менше 10%.

Дослідники вказують, що більш схильними до повернення є люди похилого віку, люди з нижчим рівнем освіти, а також ті, хто працював до війни.

Серед основних причин біженців осісти на новому місці поза Україною в ЦЕС вважають довгу тривалість війни, позитивне ставлення європейців до українців та перспективи для дітей.