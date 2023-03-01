Путін може використати Лукашенка для ухилення від санкцій – ISW

Березень, 01 в 7:32

Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що президент Білорусі Олександр Лукашенко може сприяти схемам ухилення від санкцій між Росією та Китаєм під час офіційного візиту до китайського Пекіна 28 лютого – 2 березня.

У звіті експерти цитують видання Deutsche Welle, яке повідомляло, що під час триденного візиту Лукашенко підпише великий пакет угод про розвиток спільних проєктів, торговельно-економічну, інвестиційну, гуманітарну співпрацю та політичну співпрацю з Китаєм.

У звіті ISW йдеться, що раніше Лукашенко заявляв, що білоруська оборонна промисловість може виробляти зброю, оскільки Білорусь має доступ до мікроелектроніки, оптики та інших компонентів, імпортованих з інших держав.

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Також експерти пригадали, що за даними представників української розвідки, Білорусь постачала Росії артилерійські боєприпаси з білоруських складів для підтримки операцій в Україні.

Експерти ISW припустили, що Китай може таємно переправляти обладнання до Росії через Білорусь.

Таке припущення аналітики зробили коментуючи заяву директора ЦРУ Вільяма Бернса від 25 лютого, у якій йшлося, що ЦРУ впевнене, що керівництво Китаю розглядає можливість надання Росії летального обладнання.