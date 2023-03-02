Усе вказує на протилежне: у США не бачать ознак того, що Путін готовий до мирних переговорів
Адміністрація президента США не бачить “жодних доказів” того, що президент Росії Володимир Путін готовий до серйозних мирних переговорів щодо війни в Україні, попри все частіші заклики з боку деяких країн розпочати такі переговори.
Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен під час візиту до Узбекистану в середу.
– Навпаки, всі докази свідчать про протилежне. Справжнє питання полягає в тому, чи дійде Росія до того моменту, коли вона дійсно буде готова припинити свою агресію, – сказав Блінкен.
Сполучені Штати та європейські союзники наполягають на тому, що їхньою головною метою наразі є збільшення військової допомоги Україні, щоб Київ міг повернути свою територію і мати кращу позицію, якщо врешті-решт розпочнуться суттєві переговори. Тільки тоді з’явиться шанс на “справедливий і міцний” мир, сказав Блінкен.
Проте кілька високопоставлених чиновників Пентагону нещодавно заявили, що, на їхню думку, війна набуває затяжного характеру. А деякі країни, які заявляють, що займають нейтральну позицію щодо війни, все частіше стверджують, що Росія й Україна повинні розпочати серйозні переговори.
Серед них – країни Центральної Азії та деякі із G-20, яка проводить зустріч міністрів закордонних справ в Індії протягом наступних кількох днів. Блінкен вилітає туди в середу ввечері.
Сполучені Штати також побоюються, що Китай надасть летальну допомогу Росії для її війни в Україні, й на цьому занепокоєнні було акцентовано в середу, коли лідер Китаю Сі Цзіньпін зустрівся в Пекіні з самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком, ключовим союзником Путіна.
Блінкен визнав, що є важкі “наслідки другого і третього порядку” війни, які відчувають на собі багато країн.
– Мало який регіон постраждав більше, ніж Центральна Азія, включно з Узбекистаном, – сказав він, вказуючи на різке зростання цін на харчові продукти й енергоносії.
Країни, які закликають до якнайшвидшого початку мирних переговорів, висловили певну підтримку тезам щодо переговорів, які Китай оприлюднив у п’ятницю, в річницю повномасштабного вторгнення Росії. 12 пунктів цього “мирного плану” є повторенням м’яких принципових заяв, які Китай робив протягом усього конфлікту, включно з давньою декларацію Китаю про те, що всі країни повинні поважати непорушний суверенітет і територіальну цілісність один одного.
Казахстан, який Блінкен відвідав у вівторок, заявив у суботу, що план Китаю “заслуговує на підтримку як такий, що спрямований на припинення кровопролиття”. І Китай, і Росія є основними торговельними партнерами Казахстану.
Але в середу держсекретар США продовжив скептично ставитися до пропозиції, заявивши, що, хоча в документі є “позитивні елементи”, Китай ще не висловив справжньої прихильності своєму принципу поваги до суверенітету і територіальної цілісності, оскільки він не засудив вторгнення Росії.
Блінкен також вказав на російську дезінформацію про війну, яку Пекін офіційно підтримує, а також на твердження адміністрації Байдена про те, що Китай розглядає можливість надання Росії зброї.
Ентоні Блінкен є першим урядовцем адміністрації Байдена, який відвідав Центральну Азію – регіон колишніх радянських республік, який Москва вважає своєю сферою впливу. Ці країни намагаються зберігати нейтральну позицію щодо російської війни, і всі вони мають тісні економічні, безпекові та дипломатичні зв’язки з Москвою, хоча деякі лідери і високопосадовці в регіоні нещодавно скептично висловилися про вторгнення.
Поїздка пана Блінкена до Центральної Азії стала прямим дипломатичним ударом по Москві. Інші високопосадовці адміністрації Байдена подорожують цього тижня Європою, а також самою Україною, щоб відзначити американську підтримку України за рік після початку війни.
Перед денною пресконференцією Блінкен провів окремі зустрічі з президентом Узбекистану Шавкатом Мірзійоєвим та виконувачем обов’язків міністра закордонних справ країни.
Під час розмови з Мірзійоєвим у президентському палаці від пана Блінкена прозвучала знайома нота. Згідно із заявою Державного департаменту, він “підтвердив підтримку Сполученими Штатами суверенітету, незалежності й територіальної цілісності Узбекистану”.
Американським чиновникам відомо, що країни Центральної Азії насторожено ставляться до потенційного захоплення колишніх радянських територій Путіним і побоюються, що він може підбурювати сепаратистські рухи в межах їхніх кордонів.