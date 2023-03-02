Березень, 01 в 23:38

Адміністрація президента США не бачить “жодних доказів” того, що президент Росії Володимир Путін готовий до серйозних мирних переговорів щодо війни в Україні, попри все частіші заклики з боку деяких країн розпочати такі переговори.

Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен під час візиту до Узбекистану в середу.

– Навпаки, всі докази свідчать про протилежне. Справжнє питання полягає в тому, чи дійде Росія до того моменту, коли вона дійсно буде готова припинити свою агресію, – сказав Блінкен.

Сполучені Штати та європейські союзники наполягають на тому, що їхньою головною метою наразі є збільшення військової допомоги Україні, щоб Київ міг повернути свою територію і мати кращу позицію, якщо врешті-решт розпочнуться суттєві переговори. Тільки тоді з’явиться шанс на “справедливий і міцний” мир, сказав Блінкен.

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Проте кілька високопоставлених чиновників Пентагону нещодавно заявили, що, на їхню думку, війна набуває затяжного характеру. А деякі країни, які заявляють, що займають нейтральну позицію щодо війни, все частіше стверджують, що Росія й Україна повинні розпочати серйозні переговори.

Серед них – країни Центральної Азії та деякі із G-20, яка проводить зустріч міністрів закордонних справ в Індії протягом наступних кількох днів. Блінкен вилітає туди в середу ввечері.

Сполучені Штати також побоюються, що Китай надасть летальну допомогу Росії для її війни в Україні, й на цьому занепокоєнні було акцентовано в середу, коли лідер Китаю Сі Цзіньпін зустрівся в Пекіні з самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком, ключовим союзником Путіна.

Блінкен визнав, що є важкі “наслідки другого і третього порядку” війни, які відчувають на собі багато країн.

– Мало який регіон постраждав більше, ніж Центральна Азія, включно з Узбекистаном, – сказав він, вказуючи на різке зростання цін на харчові продукти й енергоносії.

Країни, які закликають до якнайшвидшого початку мирних переговорів, висловили певну підтримку тезам щодо переговорів, які Китай оприлюднив у п’ятницю, в річницю повномасштабного вторгнення Росії. 12 пунктів цього “мирного плану” є повторенням м’яких принципових заяв, які Китай робив протягом усього конфлікту, включно з давньою декларацію Китаю про те, що всі країни повинні поважати непорушний суверенітет і територіальну цілісність один одного.

Казахстан, який Блінкен відвідав у вівторок, заявив у суботу, що план Китаю “заслуговує на підтримку як такий, що спрямований на припинення кровопролиття”. І Китай, і Росія є основними торговельними партнерами Казахстану.

Але в середу держсекретар США продовжив скептично ставитися до пропозиції, заявивши, що, хоча в документі є “позитивні елементи”, Китай ще не висловив справжньої прихильності своєму принципу поваги до суверенітету і територіальної цілісності, оскільки він не засудив вторгнення Росії.

Блінкен також вказав на російську дезінформацію про війну, яку Пекін офіційно підтримує, а також на твердження адміністрації Байдена про те, що Китай розглядає можливість надання Росії зброї.

Ентоні Блінкен є першим урядовцем адміністрації Байдена, який відвідав Центральну Азію – регіон колишніх радянських республік, який Москва вважає своєю сферою впливу. Ці країни намагаються зберігати нейтральну позицію щодо російської війни, і всі вони мають тісні економічні, безпекові та дипломатичні зв’язки з Москвою, хоча деякі лідери і високопосадовці в регіоні нещодавно скептично висловилися про вторгнення.

Поїздка пана Блінкена до Центральної Азії стала прямим дипломатичним ударом по Москві. Інші високопосадовці адміністрації Байдена подорожують цього тижня Європою, а також самою Україною, щоб відзначити американську підтримку України за рік після початку війни.

Перед денною пресконференцією Блінкен провів окремі зустрічі з президентом Узбекистану Шавкатом Мірзійоєвим та виконувачем обов’язків міністра закордонних справ країни.

Під час розмови з Мірзійоєвим у президентському палаці від пана Блінкена прозвучала знайома нота. Згідно із заявою Державного департаменту, він “підтвердив підтримку Сполученими Штатами суверенітету, незалежності й територіальної цілісності Узбекистану”.

Американським чиновникам відомо, що країни Центральної Азії насторожено ставляться до потенційного захоплення колишніх радянських територій Путіним і побоюються, що він може підбурювати сепаратистські рухи в межах їхніх кордонів.