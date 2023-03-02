Березень, 02 в 21:13

Служба безпеки не дозволила російським спецслужбам отримати доступ до проєктно-конструкторської документації Запорізької та Південноукраїнської АЕС, яка розроблялася в Харкові й має стратегічне значення для безпечної експлуатації об’єктів енергетичної інфраструктури України.

У пресслужбі СБУ уточнили, що йдеться про матеріали Запорізької та Південноукраїнської АЕС, що мають стратегічне значення для безпечної експлуатації об’єктів енергетичної інфраструктури України.

– Ця документація зберігалася у Харківському інституті Енергопроєкт, контрольний пакет акцій якого перебуває у власності держави. Саме тут ще у радянський період розроблялися генеральні проєкти Запорізької та Південноукраїнської АЕС, а нещодавно проєктувалися їхні модернізація і технічне переоснащення, – пояснили у Службі безпеки.

Зазначається, що оперативниками спецслужби завчасно була отримана інформація про спроби окремих громадян України та підконтрольних їм комерційних структур встановити контроль над цією державною проєктною установою.

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– Встановлено, що дійсною метою посягань було отримання у своє розпорядження проєктної документації АЕС, що створювало реальну загрозу нанесення шкоди державній, економічній та екологічній безпеці України, – пояснили в СБУ.

За даними слідства, до початку російської агресії у 2014 році майже третина акцій харківського проєктного інституту перебувала у власності російської комерційної структури, яка, своєю чергою, пов’язана зі спецслужбами країни-агресора. Після кількох перепродажів через офшорні компанії власниками цього пакета стали фізичні та юридичні особи України.

У результаті проведених слідчих дій українські спецслужби блокували протиправні спрямування до проєктної документації з боку спецслужб РФ. Наразі архівна документація вилучена, на неї судом накладено арешт.

Служба безпеки також встановила виконавців та замовників цієї оборудки. Кримінальне провадження розпочато слідчими СБУ за ознаками ч. 1 ст. 114 (шпигунство) КК України. Наразі перевіряється можлива причетність ділків до співпраці зі спецслужбами країни-агресора.

Фото: Енергоатом