Мінус 765 окупантів, літак та гелікоптер: втрати ворога за минулу добу
Фото: Генштаб ЗСУ
Станом на 3 березня збройні сили України ліквідували понад 151 тис. російських загарбників.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Інші втрати РФ у війні на 3 березня:
- особового складу ‒ близько 151 370 (+765) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 3405 (+8) од,
- бойових броньованих машин ‒ 6673 (+15) од,
- артилерійських систем – 2402 (+4) од,
- РСЗВ – 484 (+4) од,
- засобів ППО ‒ 247 од,
- літаків – 301 (+1) од,
- гелікоптерів – 289 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2061 (+3) од,
- крилатих ракет ‒ 873 од,
- кораблів /катерів ‒ 18 од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5281 (+17) од,
- спеціальної техніки – 230 од.
Раніше повідомлялося, що спецпризначенці СБУ на Луганському напрямку знищили шість російських танків за одну ніч.
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