Березень, 03 в 8:39

Мінус 765 окупантів, літак та гелікоптер: втрати ворога за минулу добу

Станом на 3 березня збройні сили України ліквідували понад 151 тис. російських загарбників. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ. Інші втрати РФ у війні на 3 березня: особового складу ‒ близько 151 370 (+765) осіб ліквідовано,

танків ‒ 3405 (+8) од,

бойових броньованих машин ‒ 6673 (+15) од,

артилерійських систем – 2402 (+4) од,

РСЗВ – 484 (+4) од,

засобів ППО ‒ 247 од,

літаків – 301 (+1) од,

гелікоптерів – 289 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2061 (+3) од,

крилатих ракет ‒ 873 од,

кораблів /катерів ‒ 18 од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 5281 (+17) од,

спеціальної техніки – 230 од. Раніше повідомлялося, що спецпризначенці СБУ на Луганському напрямку знищили шість російських танків за одну ніч. Зараз дивляться Читайте Лише на Бахмутському напрямку за п’ять днів знищено 800 окупантів – Зеленський

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