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Факти / Україна

Мінус 765 окупантів, літак та гелікоптер: втрати ворога за минулу добу

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Війна в Україні
Фото: Генштаб ЗСУ

Станом на 3 березня збройні сили України ліквідували понад 151 тис. російських загарбників.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Інші втрати РФ у війні на 3 березня:

  • особового складу ‒ близько 151 370 (+765) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 3405 (+8) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 6673 (+15) од,
  • артилерійських систем – 2402 (+4) од,
  • РСЗВ – 484 (+4) од,
  • засобів ППО ‒ 247 од,
  • літаків – 301 (+1) од,
  • гелікоптерів – 289 (+1) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2061 (+3) од,
  • крилатих ракет ‒ 873 од,
  • кораблів /катерів ‒ 18 од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5281 (+17) од,
  • спеціальної техніки – 230 од.

Раніше повідомлялося, що спецпризначенці СБУ на Луганському напрямку знищили шість російських танків за одну ніч.

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Джерело: Генштаб ЗСУ
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