Карта бойових дій на 07.03.2023 – ситуація на фронті
Фото: Генштаб ЗСУ
На 377-му добу повномасштабної війни українські захисники продовжують відбивати атаки російських окупантів, що наступають на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках.
Карта бойових дій в Україні на 07.03.2023
Повномасштабна війна в Україні триває вже 377-му добу.
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За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.