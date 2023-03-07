Карта бойових дій на 07.03.2023 – ситуація на фронті

Березень, 07 в 6:16

На 377-му добу повномасштабної війни українські захисники продовжують відбивати атаки російських окупантів, що наступають на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках.

Карта бойових дій в Україні на 07.03.2023

Повномасштабна війна в Україні триває вже 377-му добу.

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За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.