Уночі проти 22 червня російські війська продовжили атаки по українських регіонах. Під ударами опинилися Сумщина, Запоріжжя, Харківщина, Дніпропетровщина та Одещина — є загиблі, поранені, руйнування житла, пошкодження цивільної інфраструктури та нові атаки по об’єктах, пов’язаних із морською логістикою.

Водночас на міжнародному рівні відбулися події, які можуть вплинути на безпекову ситуацію за межами України. У Швейцарії завершився перший раунд переговорів між США та Іраном щодо майбутньої ядерної угоди та можливих механізмів деескалації на Близькому Сході, а президент Володимир Зеленський заявив про плани подальшого розвитку українських далекобійних можливостей.

Про головні події ночі та ранку 22 червня — далі.

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Атака на Сумщину

Однією з найтрагічніших подій ночі стала атака на Сумську область. Близько 04:50 російський безпілотник влучив у приватний житловий будинок у Зноб-Новгородській громаді Шосткинського району.

Під удар потрапила багатодітна родина. Унаслідок атаки загинули троє людей — 13-річний хлопчик, його 36-річний батько та 73-річна бабуся.

Ще троє членів родини дістали поранення — 31-річна мати, 10-річний брат загиблого хлопчика та його 13-річна сестра.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею про воєнний злочин, що спричинив загибель людей.

Окрім цього, російські дрони атакували інші райони області.

У Глухівській громаді загорілися три житлові будинки. Під час ліквідації пожежі рятувальники працювали в умовах повторної загрози ударів. Відомо про травмування дитини.

У Краснопільській громаді пошкоджено приватний житловий будинок.

Також у Сумах ударний безпілотник влучив у дах багатоповерхового будинку. Рятувальники евакуювали людей та надали мешканцям першу допомогу.

Атака на Запоріжжя

Уночі російські війська двічі атакували Запоріжжя ударними безпілотниками. Перший удар стався близько 01:40.

Унаслідок влучання був зруйнований приватний житловий будинок, виникла пожежа.

Також вибухова хвиля пошкодила багатоповерхову забудову поруч — вибиті вікна та частково пошкоджені фасади.

Під час нічної атаки постраждав чоловік.

Утім уже зранку близько 06:20 місто зазнало повторного удару.

Цього разу безпілотник атакував приватний сектор. Один із будинків загорівся та був серйозно пошкоджений.

Попередньо повідомлялося про трьох постраждалих, зокрема 11-річного хлопчика, однак пізніше стало відомо про загибель жінки, яка перебувала у будинку під час атаки.

Також удар зафіксували по нежитловій будівлі, де виникла пожежа.

Атака на Одеський район

Уночі проти 22 червня російські війська атакували Одеський район балістичною ракетою Іскандер. Під ворожою атакою опинився цивільний об’єкт — сільськогосподарське підприємство.

За інформацією начальника Одеської ОВА Олега Кіпера, влучання спричинило масштабну пожежу на території підприємства. Вогонь швидко охопив техніку та паливні ємності, що перебували на території об’єкта.

Унаслідок удару також було повністю зруйновано складське приміщення. Через пошкодження та займання рятувальникам довелося працювати в умовах підвищеної небезпеки.

За попередніми даними, одна людина загинула. Ще троє людей дістали поранення різного ступеня важкості. Потерпілим надають необхідну медичну допомогу.

На місці продовжують працювати рятувальники, медики та інші екстрені служби. Правоохоронці документують наслідки атаки та фіксують черговий воєнний злочин РФ.

Остаточна інформація щодо масштабів руйнувань і кількості постраждалих ще уточнюється.

Атака на цивільні судна в Чорному морі

Уночі проти 22 червня російські безпілотники атакували одразу три цивільні торговельні судна, які рухалися українським морським коридором.

Найбільших пошкоджень зазнав суховантаж VICTRESS під прапором Панами. Після удару на борту виникла масштабна пожежа.

На судні перебували дев’ять членів екіпажу — громадяни Туреччини, Єгипту та Індії.

Через загрозу поширення вогню екіпаж евакуювали катери Військово-Морських сил України.

Унаслідок атаки загинув 58-річний кухар — громадянин Єгипту. Ще восьмеро моряків залишили судно на рятувальному плоту.

Також цієї ж ночі були атаковані судна під прапорами Палау та Белізу. Попри пошкодження вони змогли продовжити рух.

Обстріли Дніпропетровщини

Протягом доби російські війська майже двадцять разів атакували Дніпропетровську область дронами та артилерією.

Найскладніша ситуація була на Нікопольщині. Під ударами перебували Нікополь, Червоногригорівська та Покровська громади.

Унаслідок обстрілів загорівся приватний будинок, пошкоджені багатоповерхові будинки та автомобілі.

Поранення дістав 58-річний чоловік. Його госпіталізували у важкому стані.

У Синельниківському районі під удар потрапили Покровська, Миколаївська та Богинівська громади. Там сталася пожежа у магазині.

На Криворіжжі пошкоджено інфраструктуру, господарську споруду та автомобіль.

У Павлограді внаслідок атаки загорівся приватний будинок, ще дві оселі зазнали руйнувань. Поранення дістала 60-річна жінка.

Водночас сили протиповітряної оборони збили над областю 13 російських безпілотників.

Удар по Харкову

У Харкові під удар потрапив житловий район міста. Безпілотник влучив у фасад багатоповерхового будинку в Шевченківському районі.

Удар припав на рівень 22-го поверху. Після влучання загорівся фасадний матеріал, однак займання згасло ще до прибуття рятувальників.

У будинку вибило близько десяти вікон. За попередніми даними, люди під час атаки не постраждали.

Масована атака на Москву та область

У Росії вночі 22 червня заявили про масштабну атаку на Москву та Московський регіон. Перші повідомлення почали з’являтися після третьої години ночі.

У соціальних мережах та місцевих Telegram-каналах поширювали відео прольоту дронів у напрямку столиці РФ.

Мер Москви Сергій Собянін заявив, що сили протиповітряної оборони нібито збили 61 безпілотник.

Також повідомлялося про посилення роботи ППО поблизу Московського НПЗ та району торговельного центру Садовод.

Зеленський анонсував новий етап розвитку далекобійних дронів

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна продовжить збільшувати дальність застосування ударних безпілотників.

За словами глави держави, українські дрони вже здійснювали удари на відстані понад 2,5 тис. км.

Президент навів як приклад недавню атаку по об’єктах у Тюменському регіоні РФ.

За його словами, надалі українські розробки дозволять працювати на дистанції понад 3 тис. км.

США та Іран завершили перший раунд переговорів

У Швейцарії завершився перший раунд переговорів між представниками США та Ірану, присвячений майбутній ядерній угоді та ширшому врегулюванню ситуації на Близькому Сході.

Зустріч стала продовженням контактів між Вашингтоном і Тегераном після періоду напруженості та кількох місяців невизначеності щодо можливості відновлення діалогу.

За підсумками переговорів сторони заявили, що обговорення відбулося у конструктивній атмосфері та дозволило погодити подальший формат роботи.

Одним із головних рішень стало створення спеціального Комітету високого рівня, який координуватиме весь політичний супровід переговорного процесу. Передбачається, що саме через нього проходитимуть ключові рішення та узгодження.

Також сторони погодили запуск окремих робочих напрямків щодо ядерної програми Ірану, санкційної політики, механізмів моніторингу виконання домовленостей і майбутньої рамкової угоди.

За попереднім планом, фінальний варіант домовленостей мають спробувати підготувати протягом наступних 60 днів, а технічні консультації продовжаться вже найближчим часом.

Окремим результатом переговорів стала домовленість про створення механізму координації для деескалації ситуації у Лівані.

Після зустрічі глава МЗС Ірану Аббас Арагчі заявив про очікування економічного ефекту від домовленостей та повідомив про нібито пом’якшення частини обмежень щодо іранського нафтового експорту. Водночас деталі цих заяв офіційно не оприлюднювалися.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 580-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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