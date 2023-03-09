Березень, 09 в 2:02

Росія навряд чи захопить значно більше територій України цього року.

З такою думкою виступила директор Національної розвідки США Авріл Гейнс під час слухань у Сенаті.

Вона заявила, що військові ЗС РФ, імовірно, не зможуть продовжувати бойові дії на нинішньому рівні, навіть за можливого захоплення Бахмута, оскільки в місті на сході України тривають запеклі бої.

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Після серйозних невдач і великих втрат на полі бою “ми не очікуємо, що цьогоріч російські військові оговтаються настільки, щоб домогтися великих територіальних успіхів”, сказала глава Нацрозвідки США.

Гейнс, спираючись на думку широких кіл американської розвідки, сказала, що за рік після вторгнення в Україну і невдачі в досягненні основних цілей операції, Путін, ймовірно, тепер краще розуміє обмеженість своїх сил.

Військова міць Москви зараз значно обмежена втратами військ і виснаженням озброєнь, що поглиблюється торговельними обмеженнями і санкціями, запровадженими Сполученими Штатами та їхніми союзниками, зазначила вона.

Путін, “схоже, зараз зосереджений на більш скромних військових цілях”, сказала Авріл Гейнс сенатському комітету з розвідки.

– Якщо Росія не почне обов’язкову мобілізацію і не виявить значні поставки боєприпасів від третіх осіб, їй буде все складніше підтримувати навіть нинішній рівень наступальних операцій, – додала вона.

У результаті російські сили “можуть повністю перейти” до утримання та оборони територій, які вони зараз займають, вважає глава розвідки.

Проте президент Росії Володимир Путін, найімовірніше, вважає, що час працює на його користь, додала вона.

На її думку, Путін, імовірно, вважає, що затягування війни з періодичними перервами в бойових діях “може бути його найкращим шляхом, що залишився, до забезпечення російських стратегічних інтересів в Україні, навіть якщо це займе роки”.