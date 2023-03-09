В результаті російських атак Харків залишився без світла, опалення та води – мер
У ніч на 9 березня окупанти завдали по Харкову 11 ракетних ударів, наразі місто знеструмлене.
Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов в етері телемарафону.
– Була уражена і пошкоджена критична інфраструктура. Я маю на увазі ТЕЦ, трансформаторні підстанції. У всьому місті немає напруги, тому на об’єктах критичної інфраструктури, у медичних закладах ми перейшли на генератори, – сказав він.
У місті також відсутнє водопостачання та опалення.
– Працюємо над відновленням теплопостачання. Водопостачання зараз припинене, але ми розвозимо воду. У всіх районах Харкова будуть виставлені водовізки, – зазначив мер.
Як повідомив Суспільному речник Харківобленерго Володимир Скічко, по області світло почало частково з’являтися у Лозівській, Нововодолазькій та Первомайській громадах.
Джерело: телемарафон, Суспільне