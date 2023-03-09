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Факти / Україна

В результаті російських атак Харків залишився без світла, опалення та води – мер

Бедрак Вікторія, редакторка стрічки
В результаті російських атак Харків залишився без світла, опалення та води – мер
Фото: Pixabay

У ніч на 9 березня окупанти завдали по Харкову 11 ракетних ударів, наразі місто знеструмлене.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов в етері телемарафону.

– Була уражена і пошкоджена критична інфраструктура. Я маю на увазі ТЕЦ, трансформаторні підстанції. У всьому місті немає напруги, тому на об’єктах критичної інфраструктури, у медичних закладах ми перейшли на генератори, – сказав він.

У місті також відсутнє водопостачання та опалення.

Зараз дивляться

– Працюємо над відновленням теплопостачання. Водопостачання зараз припинене, але ми розвозимо воду. У всіх районах Харкова будуть виставлені водовізки, – зазначив мер.

Як повідомив Суспільному речник Харківобленерго Володимир Скічко, по області світло почало частково з’являтися у Лозівській, Нововодолазькій та Первомайській громадах.

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Джерело: телемарафон, Суспільне

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