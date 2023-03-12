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Факти / Україна

Спалахнули кілька автівок: РФ уночі обстріляла Очаків

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Пожежа в Херсонській області
Фото: ДСНС

12 березня російські війська відкрили вогонь із реактивних систем залпового вогню по Очакову Миколаївської області.

Гатили по місту окупанти з боку Кінбурнської коси.

За словами начальника поліції області Сергія Шайхета, унаслідок обстрілу в Очакові спалахнуло кілька автівок.

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На місце відразу прибули рятувальники та поліція.

Фахівці нині встановлюють, яких пошкоджень було завдано.

– За попередньою інформацією, минулося без жертв, – наголосив Сергій Шайхет.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 382-гу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Сергій Шайхет

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