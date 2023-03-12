Спалахнули кілька автівок: РФ уночі обстріляла Очаків
Фото: ДСНС
12 березня російські війська відкрили вогонь із реактивних систем залпового вогню по Очакову Миколаївської області.
Гатили по місту окупанти з боку Кінбурнської коси.
За словами начальника поліції області Сергія Шайхета, унаслідок обстрілу в Очакові спалахнуло кілька автівок.
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На місце відразу прибули рятувальники та поліція.
Фахівці нині встановлюють, яких пошкоджень було завдано.
– За попередньою інформацією, минулося без жертв, – наголосив Сергій Шайхет.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 382-гу добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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Джерело: Сергій Шайхет