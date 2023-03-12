Удари РФ по Херсону та Запоріжжю і набір до Гвардії наступу: що відбувається на 382-й день війни (онлайн)
Війська РФ вдарили по об’єкту критичної інфраструктури в Запоріжжі, повідомили в ОВА.
Через обстріл Росією Херсону ворожі снаряди влучили біля супермаркету, загинули троє українців.
Іран уклав договір з Росією про купівлю винищувачів Су-35.
Російське військове командування всерйоз розглядає можливість контратаки ЗСУ у районі Бахмута.
Про це в ефірі FREEДОМ розповів військово-політичний експерт Дмитро Снєгирьов.
Він зазначив, що невипадково власник ПВК Вагнера Євген Пригожин заявив, що українські війська концентрують у районі Бахмута чотири бригади, які готові перейти у контрнаступ будь-якої миті.
– Крім того, у російських ЗМІ Бахмут називають другою Курською дугою, при чому на користь ЗСУ. Я нагадаю, що за часів Другої світової війни Червона армія, виснажуючи в оборонних битвах війська Третього Рейху, перейшла у рішучий контрнаступ. Тобто росіяни розглядають контрнаступ ЗСУ, зокрема у районі Бахмуту, – каже експерт.