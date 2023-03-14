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Дебати щодо літаків для України в процесі, шукаємо найкращу платформу – Міноборони Нідерландів

Юлія Соколова, редакторка стрічки
Дебати щодо літаків для України в процесі, шукаємо найкращу платформу – Міноборони Нідерландів
Фото: Getty Images

Західні партнери зараз ведуть дискусії щодо типу винищувачів, які вони могли б передати Україні для посилення протиповітряної оборони.

Про це повідомила міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен на спільній пресконференції з очільником Міноборони України Олексієм Резніковим.

Вона запевнила, що союзники хочуть знайти найкращу авіаційну платформу для України.

Зараз дивляться

– Із приводу F-16, винищувачів – ми говорили про це раніше. І ми зараз ведемо дебати про те, щоб знайти найкращу платформу для протиповітряної оборони. Ми маємо думати про ППО і зараз, і на майбутнє. Це має бути зваженим рішенням – і нашим, і наших союзників, – зазначила Оллонгрен.

Вона уточнила, що дискусії між союзниками відбуваються за зачиненими дверима.

– Ця дискусія зараз у процесі, як і багато інших питань. Краще ці дебати проводити за зачиненими дверима, і це та фаза, на якій ми перебуваємо зараз, – наголосила Оллонгрен.

Ще на початку лютого Нідерланди підтвердили, що отримали офіційний запит від України на постачання багатофункціональних легких винищувачів F-16. Тоді Кайса Оллонгрен повідомляла про необхідність консультацій зі США, які є країною-виробником цих літаків.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба днями заявив, що не очікує постачання винищувачів F-16 найближчим часом. Серед причин він назвав складності постачання з логістичної та технічної точки зору.

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Джерело: Ukraine Media Center Odesa

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