Березень, 14 в 9:16

Президент США Джо Байден і прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак провели зустріч у Сан-Дієго (США), під час якої обговорили низку глобальних питань.

Про це повідомила пресслужба Білого дому.

– Лідери обмінялися думками щодо низки глобальних питань, зокрема викликів, які створює Китай, а також нашої спільної прихильності до миру та стабільності в Індійсько-Тихоокеанському регіоні. Крім того, вони відзначили незмінну підтримку України перед обличчям триваючої агресії РФ, – йдеться в повідомленні.

Зазначено, що лідери країн відзначили важливість продовжувати надання Україні військової, економічної та гуманітарної допомоги, а також вживати економічних заходів для протидії здатності Москви вести війну.

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Раніше прем’єр-міністр Британії Ріші Сунак закликав НАТО розробити гарантії безпеки для України до липня.

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Джерело: Білий дім