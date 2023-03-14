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Rheinmetall заявляє, що може забезпечити Україну снарядами, але бракує замовлень

Бедрак Вікторія, редакторка стрічки
Rheinmetall заявляє, що може забезпечити Україну снарядами, але бракує замовлень
Фото: Генштаб ЗСУ

Німецький оборонний концерн Rheinmetall заявив, що промисловість зможе задовольнити потреби України в артилерійських боєприпасах, якщо уряди збільшать витрати настільки, щоб подвоїти виробничі потужності.

Про це сказав гендиректор концерну Армін Паппергер в інтерв’ю Bloomberg.

– Мені потрібні замовлення. Без замовлень я нічого не буду виробляти. У будь-якій нестачі боєприпасів винна не оборонка. Промисловість може надати те, що необхідно, – заявив він.

Директор також зазначив, що цього року концерн буде виробляти снаряди приблизно на дві третини своїх потужностей, попри заяви європейських та українських політиків, що кількість снарядів буде вирішальним фактором у війні.

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Раніше стало відомо, що в Україні може з’явитися завод з виробництва танків Panther. Німецький концерн Rheinmetall вже веде переговори з Києвом щодо будівництва такого підприємства.

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Джерело: Bloomberg
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