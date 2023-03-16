Ще 10 танків Leopard 2 від Швеції та €130 млн допомоги від Данії: що відбувається на 386-й день війни (онлайн)
Президент Зеленський підписав укази про звільнення голів Луганської, Одеської та Хмельницької ОВА.
У Генштабі ЗСУ повідомили, що окупанти посилюють режимні заходи в населених пунктах Херсонщини.
В Польщі затримали шістьох агентів Кремля, які встановлювали приховані камери та готували диверсії.
Данія виділила Україні пакет допомоги на €130 млн, куди увійшли боєприпаси, кулемети та ракети для ППО.
Іспанія зобов’язалась найближчим часом відправити до України шість танків Leopard 2.
Україна здобула першу перемогу у справі боргу Януковича на $3 млрд у Верховному суді Британії.
Українські захисники приземлили літак РФ під Бахмутом.
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