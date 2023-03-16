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Факти / Україна
Ілля Нежигай |
Ще 10 танків Leopard 2 від Швеції та €130 млн допомоги від Данії: що відбувається на 386-й день війни (онлайн)

Ще 10 танків Leopard 2 від Швеції та €130 млн допомоги від Данії: що відбувається на 386-й день війни (онлайн)

Президент Зеленський підписав укази про звільнення голів Луганської, Одеської та Хмельницької ОВА.

У Генштабі ЗСУ повідомили, що окупанти посилюють режимні заходи в населених пунктах Херсонщини.

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Іспанія зобов’язалась найближчим часом відправити до України шість танків Leopard 2.

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Українські захисники приземлили літак РФ під Бахмутом.

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00:46 - 16 березня

США підтримують рішення військового командування України та президента Володимира Зеленського щодо утримання Бахмута.

Про це заявив міністр оборони США Ллойд Остін під час брифінгу.

– Українці зробили щось неймовірне в районі Бахмуту. Росіяни хочуть захопити це місто вже 7 місяців, але не мають там якихось успіхів завдяки старанням Збройним силам України, – сказав він.

Очільник Пентагону додав, що якщо Володимир Зеленський змінить думку та вирішить перегрупувати українське військо, то це не буде означати програш у війні.

– Щодо значущості цього міста. Президент Зеленський веде свою боротьбу, він залучений конкретно щодо прийняття рішень навколо того, що важливо, а що не важливо для його сил (оборони, – Ред.). Якщо він (Зеленський, – Ред.) скаже, що треба перегрупуватися, то це не означає, що війну програно… Це їм вирішувати, де залишатися і як довго вести оборону. Це їм вирішувати, а не нам, – додав Остін.

Ллойд Остін сказав, що Сполучені Штати продовжать підтримку будь-якого рішення Зеленського.

– Ми будемо підтримувати будь-яке рішення Зеленського. Ми зараз сподіваємось надати українцям можливість для зміни динаміки на полі бою, – додав міністр оборони США.

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