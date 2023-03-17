Країни Євросоюзу можуть передати Україні 1 млн снарядів до кінця року – ЗМІ

Березень, 17 в 16:52

Декілька країн Європейського Союзу хочуть конкретизувати ініціативу щодо спільної закупівлі боєприпасів для України.

Вони пропонують передати ЗСУ 1 млн артилерійських снарядів до кінця 2023 року.

Як повідомляє видання Handelsblatt, про це йдеться у проєкті висновків саміту ЄС, який відбудеться 23-24 березня.

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Наразі таку ініціативу вже підтримали країни Балтії, Польща, Фінляндія, Румунія.

У документі також є заклик до країн негайно надати боєприпаси, зокрема за допомогою спільних закупівель.

За даними Handelsblatt, формулювання документа ще не затверджене остаточно і може змінитися до початку саміту.

Раніше стало відомо, що ЄС планує виділити €500 млн на прискорення виробництва боєприпасів калібру 155 мм, щоб у майбутньому передати їх Україні.

На початку березня міністр оборони Олексій Резніков надіслав листа своїм колегам з країн Євросоюзу, в якому повідомив, що Україна потребує збільшення кількості боєприпасів та артилерійських снарядів, які надає ЄС.