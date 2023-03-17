Україна збереже підтримку союзників – Дмитро Кулеба про вибори в США-2024
Україна зможе зберегти підтримку союзників після президентських виборів у США 2024 року.
Такої думки міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.
На переконання очільника МЗС, “Україна зможе пережити будь-який вибір республіканців”.
За його словами, найбільша розкіш, яку має Україна в США, це двопартійна підтримка – як у демократичному, так і в республіканському таборі.
– Історично Україну несправедливо недооцінювали, і я шкодую, що знадобилося кровопролиття та руйнівна війна, щоб світ зрозумів, наскільки ми круті, – зауважує Дмитро Кулеба.
Дмитро Кулеба переконаний: українці завжди будуть крутими, однак світові знадобилося занадто багато часу, щоб це усвідомити.
Зауважимо, що вже 60-ті вибори президента Сполучених Штатів відбудуться в листопаді 2024 року.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 387-му добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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