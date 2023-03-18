Боєць ДШВ та директор МАН: хто такий Оксен Лісовий, який може стати новим міністром освіти
Новим міністром освіти та науки України, найімовірніше, може стати директор Малої академії наук Оксен Лісовий.
Про це раніше повідомив нардеп Ярослав Железняк та низка українських ЗМІ із посиланням на джерела в уряді.
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Оксен Лісовий народився у 1972 році у Київській області. Батько Лісового Василь Лісовий – був філософом і правозахисником. Мати – Віра Лісова-Гриценко, працювала педагогом. Під час Радянського Союзу батько був відправлений в Сибір, куди згодом переїхала і вся родина.
Оксен Лісовий в інтерв’ю Вікнам згадував, що війна з імперськістю в Росії почалась ще з часів репресій щодо батька.
– Участь у війні проти імперії, не по своїй волі, я почав брати за тиждень до свого народження. Саме тоді КДБ заарештувало мого батька — ученого, інтелектуала, видатного філософа-логіка, дуже сміливу і чесну людину Василя Лісового. За свою інтелектуальну діяльність він отримав загалом 11 років тюрем і заслань у Сибір. Відповідно я ріс в атмосфері війни у формі інтелектуального спротиву імперському суїцидальному абсурду, – казав він.
Навчання для Оксена Лісового проходило у Решетилівському художньому училищі народних промислів за спеціальністю художник–кераміст, а також в Київському державному інституті культури за спеціальністю бібліотечно–інформаційні системи.
Після завершення навчання Оксен працював вчителем у Києво-Могилянському колегіумі, а також був тренером із фехтування та підтримував діяльність громадської юнацької організації Січ.
Оксен Лісовий працював на керівній посаді в генеральній дирекції ВАТ Укртелеком, але протягом останніх 19 років є директором Малої академії наук.
Після початку повномасштабної війни з Росією пішов на фронт добровольцем у складі 95-ї бригади Десантно-штурмових військ та продовжив виконувати службові обов’язки директора МАН України.
Оксен одружений, разом із дружиною виховує двох синів.
Раніше про те, що посаду міністра освіти і науки планує залишити Сергій Шкарлет, писали українські ЗМІ.
Фото: Оксен Лісовий