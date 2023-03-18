Березень, 18 в 2:21

Новим міністром освіти та науки України, найімовірніше, може стати директор Малої академії наук Оксен Лісовий.

Про це раніше повідомив нардеп Ярослав Железняк та низка українських ЗМІ із посиланням на джерела в уряді.

Хто може змінити Сергія Шкарлета на посаді очільника МОН та що відомо про Оксена Лісового – читайте на Фактах ICTV.

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Оксен Лісовий народився у 1972 році у Київській області. Батько Лісового Василь Лісовий – був філософом і правозахисником. Мати – Віра Лісова-Гриценко, працювала педагогом. Під час Радянського Союзу батько був відправлений в Сибір, куди згодом переїхала і вся родина.

Оксен Лісовий в інтерв’ю Вікнам згадував, що війна з імперськістю в Росії почалась ще з часів репресій щодо батька.

– Участь у війні проти імперії, не по своїй волі, я почав брати за тиждень до свого народження. Саме тоді КДБ заарештувало мого батька — ученого, інтелектуала, видатного філософа-логіка, дуже сміливу і чесну людину Василя Лісового. За свою інтелектуальну діяльність він отримав загалом 11 років тюрем і заслань у Сибір. Відповідно я ріс в атмосфері війни у формі інтелектуального спротиву імперському суїцидальному абсурду, – казав він.

Навчання для Оксена Лісового проходило у Решетилівському художньому училищі народних промислів за спеціальністю художник–кераміст, а також в Київському державному інституті культури за спеціальністю бібліотечно–інформаційні системи.

Після завершення навчання Оксен працював вчителем у Києво-Могилянському колегіумі, а також був тренером із фехтування та підтримував діяльність громадської юнацької організації Січ.

Оксен Лісовий працював на керівній посаді в генеральній дирекції ВАТ Укртелеком, але протягом останніх 19 років є директором Малої академії наук.

Після початку повномасштабної війни з Росією пішов на фронт добровольцем у складі 95-ї бригади Десантно-штурмових військ та продовжив виконувати службові обов’язки директора МАН України.

Оксен одружений, разом із дружиною виховує двох синів.

Раніше про те, що посаду міністра освіти і науки планує залишити Сергій Шкарлет, писали українські ЗМІ.

Фото: Оксен Лісовий