У Європи не вистачає вибухових речовин, щоб виробляти більше снарядів для України – FT

Березень, 19 в 15:01

Прагненню Європи виробляти більше боєприпасів для України заважає дефіцит вибухових речовин.

Про це пише Financial Times.

За словами офіційних осіб і виробників, через обмежені запаси пороху, пластичних вибухових речовин і тротилу промисловість не може швидко виконати очікувані замовлення ЄС для України, незалежно від того, скільки грошей буде кинуто на вирішення проблеми.

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– Фундаментальна проблема полягає в тому, що європейська оборонна промисловість не в змозі вести великомасштабне військове виробництво, – сказав один німецький чиновник.

Виробники, керівники галузі та чиновники ЄС попереджають, що збільшення попиту може лише підштовхнути ціни, які вже зросли на п’яту частину за останній рік.

– Дуже важко збільшити виробництво артилерійських боєприпасів, особливо важких, великокаліберних, за короткий час. Побудувати новий артилерійський завод дуже просто, але як виробляти більше артилерійських снарядів без сировини, – додає Їржі Гінек, голова Асоціації оборонної і безпекової промисловості Чеської Республіки.

Представники оборонної промисловості кажуть, що у Європі є обмежені запаси вибухових речовин, таких як порох, тротил і нітроцелюлоза, необхідних для виробництва снарядів.

– Неможливо за короткий час збільшити виробництво нітроцелюлози…В Європі немає важливих виробників сировини, яка нам потрібна. Якщо я хочу збільшити виробництво пороху, мені потрібно, мабуть, три роки, – зазначив Гінек.

Виробники також вказують, що наростити виробництво вибухівки можна, якщо імпортувати значні обсяги сировини з інших регіонів – Індії, Кореї та інших країн.

Раніше Укроборонпром повідомив, що розпочав виробляти 125-мм снаряди для танкової гармати.