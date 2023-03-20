Березень, 20 в 0:06

Реалістично переговори щодо приєднання України до ЄС можуть розпочатися наприкінці 2023 року.

Про це заявила віце-прем’єр із питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина.

Вона додала, що уряд України розпочав самооцінку національного законодавства до права ЄС і планує подати її до кінця травня, після чого до процесу зближення до європейського законодавства може активно включитися бізнес.

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– Наприкінці травня… представимо дорожню карту, що нам треба зробити… Бізнес має визначити свої червоні лінії, прорахувати фінансові витрати, з травня зможете почати це робити, ми представимо своє бачення та свій шлях, – сказала вона на Саміті експортерів, організованому виданням Forbes Україна у Києві.

Вона заявила, що найбільшим викликом є екологічна та кліматична політика, пов’язана із зеленою трансформацією, яку війна відкинула з головного порядку денного в Україні. Водночас, нагадала Стефанішина, місяць тому президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн вказала, що саме у цій сфері Україна має найнижчу оцінку готовності до євроінтеграції.

Віце-прем’єр констатувала, що у деяких питаннях тут Україна відстала на десятиліття, і додала, що необхідно буде запровадити вуглецевий податок, яким вдалося свого часу виторгувати певні винятки.

Серед інших викликів вона назвала навчитися отримувати доступ до європейських структурних фондів, а також тендерів.

Віце-прем’єр підкреслила, що йдеться про величезну кількість актів права ЄС – 29 тис., тоді як до цього етапу їхня кількість становила близько 400.