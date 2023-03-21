РФ збільшила кількість ракетоносіїв у Чорному морі, загальний залп – 16 Калібрів
У вівторок, 21 березня, Росія збільшила кількість кораблів та ракетоносіїв у Чорному морі. Загальний залп може сягати 16 Калібр.
Про це повідомили в Оперативному командуванні Південь
– Станом на 16:00 у Чорному морі корабельне угруповання зросло майже вдвічі й тепер складається з 12 кораблів. Нарощено і кількість ракетоносіїв. На бойовому чергуванні два надводних, спорядження яких може сягати 16 Калібрів, – йдеться у повідомленні.
В ОК Південь попередили, що загроза ракетних ударів залишається високою.
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Фото: ОК Південь