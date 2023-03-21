РФ увеличила количество ракетоносителей в Черном море, общий залп – 16 Калибров
Во вторник, 21 марта, Россия увеличила количество кораблей и ракетоносителей в Черном море. Общий залп может достигать 16 Калибров.
Об этом сообщили в Оперативном командовании Юг
— По состоянию на 16:00 в Черном море корабельная группировка увеличена почти вдвое и теперь состоит из 12 кораблей. Наращено и количество ракетоносителей. На боевом дежурстве – два надводных, снаряжение которых может достигать 16 Калибров, — говорится в сообщении.
В ОК Юг предупредили, что угроза ракетных ударов остается высокой.
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Фото: ОК Юг