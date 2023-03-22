Березень, 22 в 16:49

На тимчасово окупованій території України російські окупанти продовжують примусові мобілізаційні заходи.

Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

За її даними, у Старобільську, Щасті, Новоайдарі, Нижньотеплому, Новопскові Луганської області оголошено черговий етап масштабної військової підготовки російських окупаційних військ з проведенням у цьогорічний весняно-літній період мобілізаційних навчань.

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— До участі в зазначених мобілізаційних заходах російськими окупантами передбачається призвати все місцеве чоловіче населення призовного віку. Насамперед тих, які отримали громадянство РФ та “ЛНР”, – повідомила Маляр.

Чиновниця зазначала, що для мотивування потенційних призовників, окупанти їм обіцяють передавати примусово відчужене житло громадян України, які вимушено залишили тимчасово окуповану територію.

Маляр додала, що чоловіки на окупованих територіях, усвідомлюючи перспективу потрапити на фронт після проходження військової підготовки, звільняються з роботи та змінюють місце проживання.