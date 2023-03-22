Група із 65 українських військових закінчує інтенсивне навчання з використання системи ППО Patriot.

За словами американських військових, українці так швидко вивчили основи системи Patriot, що їм надали додаткову, інтенсивну підготовку. Вона є рідко доступною їхнім американським колегам, які пройшли той самий курс.

– Українські солдати вражають і дуже швидко навчаються завдяки своїм широким знанням у галузі протиповітряної оборони та досвіду в зоні бойових дій, – сказав бригадний генерал Шейн Морган.

Систему Patriot планують розгорнути в Україні найближчими тижнями – набагато раніше, ніж передбачалося.

Водночас CNN зазначає, що двох таких систем ППО, які прямують до України (одну надали США, другу – спільно Німеччина та Нідерланди), буде недостатньо для захисту цілих українських міст від комплексних ракетних ударів РФ.

За словами офіційних осіб, українські військові тренувалися з 7:00 ранку до 18:00 вечора шість днів на тиждень протягом 10 тижнів.

– Для мене було великою честю зустрітися з цими воїнами. Їхні історії жахливі й дивовижні водночас. І я думаю, що я думаю, що ми навчилися в них настільки ж, наскільки навчили їх, – сказав високопоставлений представник Форт-Сілл.