Березень, 23 в 16:26

У четвер, 23 березня, президент України Володимир Зеленський здійснив робочу поїздку на Херсонщину, під час якої провів координаційну нараду щодо ситуації в регіоні та нагородив воїнів.

Як поінформували в пресслужбі Офісу президента, під час наради Зеленський заслухав доповідь військового командування щодо оперативної обстановки на фронті.

Крім того, обговорювалася безпекова ситуація, відбудова пошкодженої інфраструктури, розмінування деокупованих територій. Окрему увагу було приділено відновленню електромереж області й забезпеченню енергетиків необхідними матеріалами.

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Зеленський вручив державні нагороди українським воїнам, які захищають Херсонщину від окупаційних військ РФ.

– Маю честь привітати вас, подякувати за захист нашої територіальної цілісності, суверенітету нашої держави. Хочу подякувати вам і всім вашим побратимам, які сьогодні з нами і яких, на жаль, немає. Вони в серці, у пам’яті, в історії… Хочу вам побажати бути такими ж міцними, здоровими, бо на ваших плечах найголовніше, те, чого прагне кожна людина – від дитини до літніх людей – це наша майбутня перемога, заради майбутніх поколінь, – наголосив президент.

Він подякував воїнам за героїчним опір ворогу. Зеленський вручив захисникам ордени Богдана Хмельницького ІІІ ступеня, За мужність ІІІ ступеня та медалями За військову службу Україні.

Військові, своєю чергою, подарували главі держави сувенір: годинник із зображенням Державного герба України та мапи тимчасово окупованого Криму. Він виготовлений із частини ствола підбитої гармати РФ.

– Деколи залізо не витримує, але ми витримуємо і витримаємо все. Тут символічно Крим (на годиннику. – Ред.), і ми скоро будемо там, у нашому Криму, – заявив один із захисників, вручаючи годинник.

На це президент заявив, що “прийде такий час”, маючи на увазі деокупацію півострова.

Під час поїздки на Херсонщину Володимир Зеленський також відвідав село Посад-Покровське. Там ворог пошкодив велику кількість будинків та об’єкти інфраструктури, проте зараз відбувається відновлення електро- й водопостачання.

Жителі села під час спілкування із Зеленським запитали в нього, коли буде перемога України у війні, на що президент відповів: Буде.

Напередодні, 22 березня, Володимир Зеленський відвідав передові позиції українських військ на Бахмутському напрямку. Він заслухав доповіді про ситуацію та перебіг бойових дій, а також нагородив військових.

Крім того, президент провів нараду щодо соціальної і безпекової ситуації на Донеччині.