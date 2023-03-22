Березень, 22 в 15:12

Під час робочої поїздки на Донеччину президент України Володимир Зеленський провів нараду щодо соціальної та безпекової ситуації в регіоні.

Учасники обговорили відновлення зруйнованої інфраструктури, забезпечення безперебійного постачання води та електроенергії.

– Також ішлося про фінансування закладів охорони здоров’я, переміщених із тимчасово окупованих територій. Глава держави заслухав доповідь військового командування про оперативну обстановку в зоні відповідальності ОТУ Лиман, – повідомили в Офісі президента.

Зазначимо, що сьогодні Зеленський відвідав передові позиції українських військових на Бахмутському напрямку.

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