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Факти / Україна

Зеленський провів нараду щодо ситуації на Донеччині: що обговорили

Валентина Чорна, редакторка стрічки
Зеленський провів нараду щодо ситуації на Донеччині: що обговорили
Фото: Офіс президента

Під час робочої поїздки на Донеччину президент України Володимир Зеленський провів нараду щодо соціальної та безпекової ситуації в регіоні.

Учасники обговорили відновлення зруйнованої інфраструктури, забезпечення безперебійного постачання води та електроенергії.

– Також ішлося про фінансування закладів охорони здоров’я, переміщених із тимчасово окупованих територій. Глава держави заслухав доповідь військового командування про оперативну обстановку в зоні відповідальності ОТУ Лиман, – повідомили в Офісі президента.

Зазначимо, що сьогодні Зеленський відвідав передові позиції українських військових на Бахмутському напрямку.

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Джерело: Офіс президента
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