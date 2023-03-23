Март, 23 в 16:26

В четверг, 23 марта, президент Украины Владимир Зеленский совершил рабочую поездку в Херсонскую область, во время которой провел координационное совещание по ситуации в регионе и наградил воинов.

Как сообщили в пресс-службе Офиса президента, во время совещания Зеленский заслушал доклад военного командования по оперативной обстановке на фронте.

Кроме того, обсуждалась ситуация с безопасностью, восстановление поврежденной инфраструктуры, разминирование деоккупированных территорий. Отдельное внимание было уделено восстановлению электросетей области и обеспечению энергетиков необходимыми материалами.

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Зеленский вручил государственные награды украинским воинам, защищающим Херсонскую область от оккупационных войск РФ.

– Имею честь поздравить вас, поблагодарить за защиту нашей территориальной целостности, суверенитета нашего государства. Хочу поблагодарить вас и всех ваших побратимов, которые сегодня с нами и которых, к сожалению, нет. Они в сердце, в памяти, в истории… Хочу вам пожелать быть такими же крепкими, здоровыми, потому что на ваших плечах самое главное, то, чего хочет каждый человек – от ребенка до пожилых людей – это наша будущая победа, ради будущих поколений, – подчеркнул президент.

Он поблагодарил воинов за героическое сопротивление врагу. Зеленский вручил защитникам ордена Богдана Хмельницкого ІІІ степени, За мужество ІІІ степени и медалями За военную службу Украине.

Военные, в свою очередь, подарили главе государства сувенир: часы с изображением Государственного герба Украины и карты временно оккупированного Крыма. Они изготовлены из части ствола подбитой пушки РФ.

– Иногда железо не выдерживает, но мы выдерживаем и выдержим все. Здесь символично Крым (на часах. – Ред.), и мы скоро будем там, в нашем Крыму, – заявил один из защитников, вручая часы.

Президент в ответ заявил, что “придет такое время”, имея в виду деоккупацию полуострова.

Во время поездки в Херсонскую область Владимир Зеленский также посетил село Посад-Покровское. Там враг повредил много домов и объекты инфраструктуры, однако сейчас происходит восстановление электро- и водоснабжения.

Жители села во время общения с Зеленским спросили его, когда будет победа Украины в войне, на что президент ответил: Будет.

Накануне, 22 марта, Владимир Зеленский посетил передовые позиции украинских войск на Бахмутском направлении. Он заслушал доклады о ситуации и ходе боевых действий, а также наградил военных.

Кроме того, президент провел совещание по ситуации с безопасностью і в социальной сфере в Донецкой области.