Ми на вирішальному етапі боротьби за незалежність – Зеленський на випуску офіцерів НГУ

Березень, 24 в 14:10

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна перебуває на вирішальному етапі боротьби, яка триває сторіччя і стала змістом життя різних поколінь нашого народу.

Про це він сказав у п’ятницю, 24 березня, виступаючи на церемонії випуску офіцерів у Київському інституті Національної гвардії.

За словами президента, Національна гвардія стала одним із ключових елементів загальної системи захисту нашої держави. Він назвав НГУ – одним із ключових чинників, які не дають ворогові здолати Україну.

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— Сьогодні ми додаємо до нашої перемоги, яку українці наближають усіма силами, ще триста тридцять чотири причини. 334 воїни Нацгвардії, які завершили навчання і приєднуються до Сил оборони та безпеки України, – сказав він.

Він додав, що перемогою України стане сума стійкості, сміливості та результативності всіх, хто бореться за Україну. Захищати честь України, наших сил оборони та безпеки Нацгвардії – це шлях українських офіцерів.

Зеленський висловив впевненість, що українським воїнам вдасться захистити Україну та завоювати для українського народу довготривалу безпеку – свободу та мир.

Під час урочистостей Зеленський вручив орден Золота Зірка майору Вадиму Ященку, якому присвоєно звання Героя України. Також орден отримав Герой України майор Дмитро Башкінцев. Золоту Зірку також одержав полковник Олександр Півненко, якому присвоєно звання Героя України.

Крім того, високі державні нагороди були вручені ще дев’ятьом нацгвардійцям. Викладачі та курсанти отримали з рук президента медалі За військову службу Україні, За бездоганну службу ІІІ ступеня, Захиснику Вітчизни.