Чотири МІГ-29 від Словаччини та вибухи на Сумщині: що відбувається на 394-й день війни (онлайн)

В Україні з’явиться представництво Міжнародного кримінального суду.

Під Бахмутом РФ втрачає значні сили та видихається. Генерал Олександр Сирський каже, що ЗСУ цим скористаються.

Лідери ЄС схвалили спільні закупівлі боєприпасів та засудили Іран і Білорусь за підтримку РФ.

Парламент Швеції схвалив відправлення Україні САУ Archer і танків Leopard 2.

Словаччина передала Україні перші чотири літаки МіГ-29.

Парламент Ісландії визнав Голодомор геноцидом українського народу.

Попри підписання Римського статуту Угорщина відмовилася заарештовувати президента РФ Володимира Путіна.

Президент Фінляндії підписав закони про вступ країни до НАТО.