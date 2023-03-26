Березень, 26 в 13:52

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що заклик Будапешта до мирних переговорів РФ і України не означає, що Росія збереже за собою українські території, які вона зараз контролює.

Про це він сказав в інтерв’ю AP.

– Знаєте, зупинити війну і сісти за стіл переговорів не означає, що ви приймаєте статус-кво. Коли закінчиться війна і почнуться мирні переговори, не обов’язково, щоб кордони були там, де проходять лінії фронту. Ми знаємо це і з нашої власної історії… Припинення вогню має настати зараз, – сказав Сіярто.

Раніше очільник угорського МЗС Петер Сіярто заявив, що Будапешт не підтримає євроатлантичну і європейську інтеграцію України через закон про освіту.