Угорщина не буде підтримувати вступ України в ЄС через закон про освіту – Сійярто

Березень, 25 в 17:48

Очільник угорського МЗС Петер Сійярто заявив, що Будапешт не підтримає євроатлантичну і європейську інтеграцію України через закон про освіту.

Державний секретар Угорщини Золтан Ковач заявив, що Сійярто вважає, нібито “угорські школи в Україні в небезпеці”.

Сійярто провів зустріч з помічницею комісара ООН з прав людини Ілзе Брандс Керіс.

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— Угорщина не може підтримувати трансатлантичну та європейську інтеграцію України доти, доки угорські школи на Закарпатті перебувають у небезпеці, – сказав угорський глава МЗС.

2/2 He recalled that while 1,300 Hungarian schools and kindergartens are accepting children and students who are refugees from Ukraine, 99 Hungarian primary and secondary schools in Ukraine are in danger of being closed due to the Ukrainian education law. pic.twitter.com/Fzb72pi9AQ — Zoltan Kovacs (@zoltanspox) March 25, 2023

Він заявив, що 1 300 угорських шкіл і дитячих садків приймають дітей і студентів-біженців з України, і заявив, що нібито “99 угорських початкових і середніх шкіл в Україні перебувають під загрозою закриття через український закон про освіту”.

Закон про освіту було ухвалено у 2017 році. У ньому, зокрема, йдеться, що мовою освітнього процесу в навчальних закладах є українська, але декілька предметів можуть викладатися двома і більше мовами.

Угорщина була відразу серед кількох країн, які виступили з критикою українського освітнього закону. Водночас, Рада Європи схвалила український закон про освіту.