Угорщина не буде підтримувати вступ України в ЄС через закон про освіту – Сійярто

Очільник угорського МЗС Петер Сійярто заявив, що Будапешт не підтримає євроатлантичну і європейську інтеграцію України через закон про освіту.

Державний секретар Угорщини Золтан Ковач заявив, що Сійярто вважає, нібито “угорські школи в Україні в небезпеці”.

Сійярто провів зустріч з помічницею комісара ООН з прав людини Ілзе Брандс Керіс.

2/2 He recalled that while 1,300 Hungarian schools and kindergartens are accepting children and students who are refugees from Ukraine, 99 Hungarian primary and secondary schools in Ukraine are in danger of being closed due to the Ukrainian education law. pic.twitter.com/Fzb72pi9AQ

