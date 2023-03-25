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Угорщина не буде підтримувати вступ України в ЄС через закон про освіту – Сійярто

Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
Петер Сійярто
Фото: Depositphotos

Очільник угорського МЗС Петер Сійярто заявив, що Будапешт не підтримає євроатлантичну і європейську інтеграцію України через закон про освіту.

Державний секретар Угорщини Золтан Ковач заявив, що Сійярто вважає, нібито “угорські школи в Україні в небезпеці”.

Сійярто провів зустріч з помічницею комісара ООН з прав людини Ілзе Брандс Керіс.

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— Угорщина не може підтримувати трансатлантичну та європейську інтеграцію України доти, доки угорські школи на Закарпатті перебувають у небезпеці, – сказав угорський глава МЗС.

Він заявив, що 1 300 угорських шкіл і дитячих садків приймають дітей і студентів-біженців з України, і заявив, що нібито “99 угорських початкових і середніх шкіл в Україні перебувають під загрозою закриття через український закон про освіту”.

Закон про освіту було ухвалено у 2017 році. У ньому, зокрема, йдеться, що мовою освітнього процесу в навчальних закладах є українська, але декілька предметів можуть викладатися двома і більше мовами.

Угорщина була відразу серед кількох країн, які виступили з критикою українського освітнього закону. Водночас, Рада Європи схвалила український закон про освіту.

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