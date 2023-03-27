Поразка України у війні буде програшем усього Заходу, масштабнішим за В’єтнам – Моравецький

Березень, 27 в 13:00

Поразка України у війні буде поразкою усього Заходу, масштабнішою за В’єтнам.

Про це в інтерв’ю FT заявив прем’єр Польщі Матеуш Моравецький.

Він сказав, що зустрічі з сенаторами США у лютому переконали його, що республіканці та демократи загалом на одному боці в питаннях України, Росії та Китаю.

Зараз дивляться

– Я з обережним оптимізмом дивлюся на американський політичний двопартійний клас, – додав він.

На його думку, заяви на кшталт “Україна не є життєво важливим національним інтересом” США, які дозволив собі нещодавно губернатор Флориди та ймовірний кандидат у президенти Рон Десантіс, є не більш як частиною політичної “гри в покер” напередодні виборів 2024 року.

Польський прем’єр зазначив, що спочатку був стурбований висловлюваннями Десантіса, але заспокоївся, коли згодом той “зробив значний крок назад”:

– Думаю, все це сказано у контексті політичної боротьби до виборів наступного року. Я розглядаю це як частину цієї гри у покер.