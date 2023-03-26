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Факти / Україна

У окупованому Криму росіяни активізували контрдиверсійний режим – речник ОК Південь

Ілля Нежигай, редактор стрічки
Крим
Фото: Depositphotos

В тимчасово окупованому Криму ставленики Кремля активізували “контрдиверсійний режим” та продовжують тиснути кримських татар.

Про це у своєму каналі в Telegram повідомив спікер Оперативного командування Південь Владислав Назаров.

– Окупанти активізували у тимчасово загарбаному Криму контрдиверсійний режим і тиснуть на кримських татар, – написав він.

За його словами, головний акцент зроблено на переслідуванні та посиленні репресій проти корінного народу півострова.

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– Окупанти збільшили кількість працівників спецслужб, які стежать за активними громадянами та активно прослуховують мобільні пристрої, – написав він.

Крім того, Владислав Назаров повідомив, що на півострові фіксується збільшення арештів та видачі повісток кримським татарам.

Раніше представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов повідомив, що окупаційна влада Криму розпочала евакуацію з півострова.

Крім того, російські розслідувачі дізнались, що на території Криму призначений маріонетковий “очільник” півострова Сергій Аксьонов створив так звану ПВК Конвой. Джерела видання повідомили, що позицію новоствореної ПВК наразі розташовані у сусідній із Кримом Херсонській області.

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