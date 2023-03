БМП Marder вже в Україні: Резніков показав відео нової техніки

Міністр оборони Олексій Резніков показав БМП Marder, які Німеччина передала Україні. Він проїхався на одній з машин.

Резніков також подякував канцлеру Німеччини Олафу Шольцу, міністру оборони Борису Пісторіусу та німецькому народу.

Marder is an excellent example of German quality. I've tried it myself.

Look forward to taming Leopards soon. I love the way they roar!

Would be happy if @AnkaFeldhusen can join me. Let’s do it together!

Thank you to @Bundeskanzler, Boris Pistorius & the ???????? people! ???????????????????? pic.twitter.com/uTE8hwewpV

— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) March 29, 2023