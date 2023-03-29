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Факти / Україна

БМП Marder вже в Україні: Резніков показав відео нової техніки

Бедрак Вікторія, редакторка стрічки
БМП Marder вже в Україні: Резніков показав відео нової техніки

Міністр оборони Олексій Резніков показав БМП Marder, які Німеччина передала Україні. Він проїхався на одній з машин.

– Marder – чудовий приклад німецької якості. Я сам його випробував. З нетерпінням чекаю на те, щоб невдовзі приручити Леопардів, – написав він у Twitter.

Резніков також подякував канцлеру Німеччини Олафу Шольцу, міністру оборони Борису Пісторіусу та німецькому народу.

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Раніше глава Міноборони Олексій Резніков проїхався на одному з британських танків Challenger 2 MBT, які вже прибули до нас.

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