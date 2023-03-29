БМП Marder вже в Україні: Резніков показав відео нової техніки

Березень, 29 в 13:13

Міністр оборони Олексій Резніков показав БМП Marder, які Німеччина передала Україні. Він проїхався на одній з машин.

– Marder – чудовий приклад німецької якості. Я сам його випробував. З нетерпінням чекаю на те, щоб невдовзі приручити Леопардів, – написав він у Twitter.

Резніков також подякував канцлеру Німеччини Олафу Шольцу, міністру оборони Борису Пісторіусу та німецькому народу.

Marder is an excellent example of German quality. I've tried it myself.

Look forward to taming Leopards soon. I love the way they roar!

Would be happy if @AnkaFeldhusen can join me. Let’s do it together!

Thank you to @Bundeskanzler, Boris Pistorius & the ???????? people! ???????????????????? pic.twitter.com/uTE8hwewpV — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) March 29, 2023

Зараз дивляться

Раніше глава Міноборони Олексій Резніков проїхався на одному з британських танків Challenger 2 MBT, які вже прибули до нас.