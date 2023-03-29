Березень, 29 в 1:06

Для поставок Україні сучасних винищувачів необхідно 18 місяців, але потенційно це можуть бути не лише F-16.

Про це заявив міністр оборони США Ллойд Остін під час слухань в комітеті Сенату.

Сенатор-демократ Річард Блументаль запитав главу Пентагону про надання Україні сучасних винищувачів. За словами Остіна, на цьому етапі війни винищувачі не є критичними для ЗСУ.

Зараз дивляться

– Щодо винищувачів F16, якщо таке рішення буде ухвалене, то для забезпечення цих можливостей знадобиться приблизно 18 місяців. Але це не допоможе українцям на цій стадії війни. Чи можуть українці отримати винищувачі у майбутньому? Ми всі віримо, що так. Потенційно це можуть бути або F16, або інші літаки четвертого покоління. Тож ми продовжимо працювати з нашими партнерами, щоб переконатися, що Україна має саме те, що їй потрібно, – сказав він.

Американський міністр додав, що наразі головною потребою ЗСУ на полі бою є протиповітряна оборона великої дальності.

– Зараз головна потреба українців – це протиповітряна оборона. Це критична необхідність на полі бою. Їм також потрібна зброя великої дальності та бронетехніка. І ми надаємо їм значний пакет таких можливостей. Ми також навчаємо їх та гарантуємо забезпечення наданого озброєння, – сказав він.

Ллойд Остін додав, що американська Стратегія національної оборони “визначає агресивну Росію Путіна як гостру загрозу”.

Очільник Пентагону вкотре повторив, що США підтримуватимуть оборону України стільки, скільки буде потрібно.

Слухання були присвячені проєкту американського державного бюджету на 2024 рік.