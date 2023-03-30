На Сході бувають дні, коли співвідношення втрат вбитими сягає 1 до 10 – Маляр
Під час бойових дій на Сході бувають дні, коли російська армія втрачає десятеро більше військових, аніж українська.
Про це заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр. Вона наголосила, що втрати – це неминучий наслідок війни, але у ворога їх значно більше.
– Одна з головних задач воюючої сторони – знищення фізичної сили противника. Але втрати ворога в рази більше. Це при тому, що у них перевага по кількості особового складу і озброєння. Втрати були більші у них і в 2014-2015 роках, але зараз той коефіцієнт майже удвічі зріс на нашу користь, – написала вона.
За словами Маляр, на Сході бувають дні, коли співвідношення вбитими сягає 1 до 10.
– Це, звісно, не щодня, і середій коефіцієнт нижчий, але менше з тим, – додала вона.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 399-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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Фото: Ганна Маляр