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Факти / Україна

На Сході бувають дні, коли співвідношення втрат вбитими сягає 1 до 10 – Маляр

Валентина Чорна, редакторка стрічки
На Сході бувають дні, коли співвідношення втрат вбитими сягає 1 до 10 – Маляр

Під час бойових дій на Сході бувають дні, коли російська армія втрачає десятеро більше військових, аніж українська.

Про це заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр. Вона наголосила, що втрати – це неминучий наслідок війни, але у ворога їх значно більше.

– Одна з головних задач воюючої сторони – знищення фізичної сили противника. Але втрати ворога в рази більше. Це при тому, що у них перевага по кількості особового складу і озброєння. Втрати були більші у них і в 2014-2015 роках, але зараз той коефіцієнт майже удвічі зріс на нашу користь, – написала вона.

За словами Маляр, на Сході бувають дні, коли співвідношення вбитими сягає 1 до 10.

Зараз дивляться

– Це, звісно, не щодня, і середій коефіцієнт нижчий, але менше з тим, – додала вона.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 399-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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Фото: Ганна Маляр

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